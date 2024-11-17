Стипе Миочич провел первый бой за 3,5 года. Это второй по длительности простой в истории UFC
В Нью-Йорке прошел UFC 309, который возглавил титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде.
Последний раз Миочич дрался в марте-2021, когда в титульном поединке проиграл Фрэнсису Нганну.
Это второй по длительности простой в истории UFC – 1330 дней. Рекорд принадлежит Жоржу Сен-Пьеру, промежуток между боями которого составил 1449 дней.
Миочич – больше, чем боец. Вы захотите выпить с ним пива
Праймовый Миочич – высочайший ум и нокаут-конвейер. Джонс бы не справился
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости