Стипе Миочич провел первый бой за 3,5 года. Это второй по длительности простой в истории UFC

В Нью-Йорке прошел UFC 309 , который возглавил титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем .

Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Последний раз Миочич дрался в марте-2021, когда в титульном поединке проиграл Фрэнсису Нганну.

Это второй по длительности простой в истории UFC – 1330 дней. Рекорд принадлежит Жоржу Сен-Пьеру, промежуток между боями которого составил 1449 дней.

Миочич – больше, чем боец. Вы захотите выпить с ним пива

Праймовый Миочич – высочайший ум и нокаут-конвейер. Джонс бы не справился