Чендлер заявил, что его отец будет секундантом в бою с Оливейрой: «Каждый день он вставал в пять утра и работал на трех местах, чтобы прокормить меня»
Майкл Чендлер рассказал об уважении к отцу.
«Мой отец будет в углу в бою с Оливейрой. Очень уважаю его, он чертовски много работал. Каждый день он просыпался в пять утра, пил кофе и шел трудиться.
Неоднократно он совмещал две и три работы, чтобы накопить денег в банке, прокормить меня и моих братьев», – сказал легковес UFC Майкл Чендлер, который в ночь на 17 ноября подерется с Чарльзом Оливейрой.
Майкл Чендлер: «Счастлив, что Трамп победил на выборах. Он обещал, что придет на мой бой с Оливейрой»
Чендлер – перед реваншем с Оливейрой: «Перед первым боем у меня было 2,5 минуты боевого времени в UFC. Я уже не тот»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: шоу Ариэля Хельвани
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