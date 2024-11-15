Взвешивание перед UFC 309: Миочич уложился в вес, Чендлер и Оливейра показали одинаковые цифры
В Нью-Йорке проходит церемония взвешивания перед UFC 309. Турнир возглавит титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
Главные бои турнира:
• Джон Джонс – Стипе Миочич (112,7 кг)
• Майкл Чендлер (70,5 кг) – Чарльз Оливейра (70,5 кг)
• Вивьен Арауджо (56,97 кг) – Карине Силва (57,06 кг)
• Бо Никал (84,1 кг) – Пол Крейг (84,36 кг)
• Маурисио Руффи – Джеймс Ллонтоп – бой пройдет в промежуточном весе 74,84 кг
Бой между Джонсом и Миочичем пройдет в ночь на 17 ноября. Начало основного карда – 06:00 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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