Взвешивание перед UFC 309: Миочич уложился в вес, Чендлер и Оливейра показали одинаковые цифры

В Нью-Йорке проходит церемония взвешивания перед UFC 309 . Турнир возглавит титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

Главные бои турнира :

• Джон Джонс – Стипе Миочич (112,7 кг)

• Майкл Чендлер (70,5 кг) – Чарльз Оливейра (70,5 кг)

• Вивьен Арауджо (56,97 кг) – Карине Силва (57,06 кг)

• Бо Никал (84,1 кг) – Пол Крейг (84,36 кг)

• Маурисио Руффи – Джеймс Ллонтоп – бой пройдет в промежуточном весе 74,84 кг

Бой между Джонсом и Миочичем пройдет в ночь на 17 ноября. Начало основного карда – 06:00 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне .

Бой Джонса и Миочича – глупость. Но нас убеждают в обратном