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Взвешивание перед UFC 309: Миочич уложился в вес, Чендлер и Оливейра показали одинаковые цифры

В Нью-Йорке проходит церемония взвешивания перед UFC 309. Турнир возглавит титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

Главные бои турнира:

• Джон ДжонсСтипе Миочич (112,7 кг)

Майкл Чендлер (70,5 кг) – Чарльз Оливейра (70,5 кг)

• Вивьен Арауджо (56,97 кг) – Карине Силва (57,06 кг)

• Бо Никал (84,1 кг) – Пол Крейг (84,36 кг)

• Маурисио Руффи – Джеймс Ллонтоп – бой пройдет в промежуточном весе 74,84 кг

Бой между Джонсом и Миочичем пройдет в ночь на 17 ноября. Начало основного карда – 06:00 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.

Бой Джонса и Миочича – глупость. Но нас убеждают в обратном

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
logoUFC
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logoДжон Джонс
logoМайкл Чендлер
logoСтипе Миочич
logoЧарльз Оливейра
logoДжонс - Миочич
logoUFC 309
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