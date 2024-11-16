Тайсон показал голую задницу в трансляции Netflix. Фанаты в восторге: «Ждем Майка на OnlyFans!»
Что это было?
Долгожданный бой Майка Тайсона и Джейка Пола вызвал невероятный ажиотаж. Турнир транслировали на Netflix – для всех подписчиков без дополнительной оплаты. «Мы рады предложить это уникальное спортивное событие пользователям Netflix по всему миру», – заявили в Netflix.
Но сервис не справился с притоком зрителей – на соглавном событии трансляция рухнула. Пользователи возмущались в соцсетях, что вместо бокса видят зависшую картинку. Трансляцию починили, но первое, что увидели многие зрители – странное интервью Тайсона.
Тайсон разминался в раздевалке, когда его сын Амир, работающий корреспондентом на турнире, подошел с микрофоном. Он спросил, не будет ли Тайсон особенно жесток к Полу из-за его дерзости перед боем. Майк ответил, что это для него не имеет значения. А дальше – исторический диалог.
Амир: Как закончится бой?
Тайсон: Жестокая победа.
Амир: Спасибо, отец.
Тайсон: Я люблю тебя.
Амир: Я тоже люблю тебя.
После трогательного разговора Тайсон поцеловал сына и развернулся, чтобы уйти.
Оператор последовал за ним – и весь мир увидел голую задницу Тайсона.
Трудно понять, почему он так ходит по раздевалке. Но это новый мем – абсурдность диалога и его кульминация зашкаливают. Комментаторы в соцсетях – в восторге:
• «Я расплакался от смеха, увидев это».
• «Привет, новый мем!»
• «Представьте, что вы смотрите это со своей семьей».
• «100-процентный натурал».
• «Ждем Тайсона на OnlyFans!»
• «Как объяснить жене, что я решил посмотреть боксерский поединок, а на Netflix показывают ягодицы Тайсона?»
В соцсетях появились первые мемы. Один из пользователей пошутил: «Работник Netflix, починивший серверы».
Тайсон вел себя странно и на взвешивании – вышел в трусах-плавках Versaсe. Но вместо того чтобы показать бицепсы, как обычно делают бойцы, потеребил промежность. После этого отвесил Полу пощечину – тот наступил ему на ногу в носке кроссовкой.
Но выходка Тайсона в интервью на Netflix более эпична. Выглядело слишком смешно: пользователи заподозрили, что Netflix срежиссировал сцену, чтобы привлечь внимание. Ведь платформа сразу запостила видео в соцсеть для 22 млн подписчиков, пошутив: «Интервью Майка Тайсона перед боем получилось по-настоящему дерзким».
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