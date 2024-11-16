Миочич – больше, чем боец. Вы захотите выпить с ним пива

Пожарный, любящий муж и король пранков.

Стипе Миочич – легендарный тяжеловес UFC, который ведет жизнь обывателя. Он работает пожарным, тренируется в зале старых друзей и не хочет быть популярным.

Хотя Миочич – один из величайших бойцов в истории, его недооценивают. Почему мы не замечаем, насколько он хорош?

Миочич – генетический талант, который не ценят. Он преуспел бы в любом спорте: освоил бокс менее чем за год и подрался с будущим соперником Кличко

Миочич родился в семье хорватских эмигрантов и бывших спортсменов: отец – футболист, мать – гимнастка. После развода родителей Миочич остался с матерью, которая привила ему дисциплину и любовь к спорту. Он увлекался американским футболом, баскетболом и борьбой, но ММА в семье вообще не любили.

«Я помню, как впервые увидел бои UFC, взяв напрокат кассеты в каком-то ларьке, – вспоминал Миочич. – На них были записаны турниры UFC 2 и UFC 3. Я принес домой, включил и смотрел несколько часов подряд, не отрываясь. Вдруг мама вернулась домой и увидела, что я смотрю.

До этого она никогда не повышала на меня голос и не ругалась. Но тут она просто потеряла контроль и начала кричать, взяла вещи и бросила их в стену. «Никогда не вздумай больше смотреть такое!» Она загнала меня в спальню, швырнула кассеты и пригрозила, чтобы больше их не видела. Сегодня же мама – мой самый большой поклонник».

Миочич оказался крайне одаренным: в старших классах школы хорошо боролся, а в университете увлекся бейсболом. Говорили, что мог стать профессионалом – на него обратили внимание бейсбольные команды высшей лиги. «Я был очень быстрым для такого большого парня», – вспоминал Миочич.

Но в 2005-м Миочич попал в зал Strong Style MMA в Кливленде, где задержался почти на 20 лет. Его пригласили спарринг-партнером по грэпплингу к экс-бойцу UFC Дэну Бобишу. Миочич по-прежнему занимался борьбой, хотя основным увлечением считал бейсбол. Но в Strong Style MMA попробовал бокс, в котором стремительно прогрессировал.

Миочич был настолько талантлив, что меньше чем за год выиграл статусный боксерский турнир «Золотые перчатки» в Огайо. Его тренер Маркус Маринелли признавался, что не встречал таких одаренных учеников:

«У Стипе сразу пошло в боксе. Он пришел к нам чистым борцом, который здорово играл в бейсбол и американский футбол. Мы начали заниматься ММА, но Стипе сосредоточился на боксе. Через несколько месяцев он выиграл региональные «Золотые перчатки» и еще парочку любительских турниров.

Тогда мы заявились на национальные «Золотые перчатки», где Стипе в итоге дошел до 1/4 финала. И все это – за 8 месяцев занятий боксом! Люди в зале не верили мне, другие тренеры говорили, что это безумие. Но это абсолютная правда».

Миочич уступил в 1/4 финала Брайану Дженнингсу – будущему претенденту на пояс чемпиона мира, проигравшему решением Владимиру Кличко. Несмотря на успех в боксе, Миочич мечтал об ММА. Поэтому через год дебютировал на турнире NAAFS: Caged Fury 9, вырубив соперника за 17 секунд.

Первые шесть боев Миочич закончил нокаутами, за полтора года добравшись до UFC. Там у него ушло пять лет, чтобы стать чемпионом: в 2016-м Миочич победил Фабрисио Вердума в Бразилии, приведя в ярость местных фанатов. Он стал легендой тяжелого веса UFC, оформив самую длинную серию защит титула в дивизионе.

С годами мы забыли про величие Миочича: он не попадает в списки топов, хотя победил Кормье (дважды), Фрэнсиса Нганну, Алистара Оверима, Джуниора Дос Сантоса. Миочич – один из самых одаренных бойцов в истории, универсал, обладающий двумя редкими качествами: феноменальной силой и высоким бойцовским IQ. Они крайне редко сочетаются в одном бойце, что роднит Миочича с Джоном Джонсом.

«Смирение и трудолюбие – неотъемлемая часть его характера». Миочич покорил UFC, но остался с командой, в которой тренировался в молодости

Несмотря на успех, Миочич остался простым парнем и не забыл друзей юности. В 2018-м он победил Нганну, в третий раз защитив титул чемпиона UFC. А после – забрал пояс у Уайта и отдал его своему тренеру Маркусу Маринелли, чтобы тот надел его на него. Миочич объяснился на пресс-конференции: «Это мой парень. Я уважаю его, а он уважает меня. Конец истории».

Для тренера Миочича это стало сюрпризом – он не готовился надеть пояс вместо Уайта. «Слава богу, там была липучка, – шутил Маринелли. – Я боялся, что уроню пояс у всех на глазах. Но это действительно много значило. Очень эмоциональный момент. Стипе провел идеальный бой: у нас был сложный план, и он идеально его выполнил».

Когда Миочич стал большим чемпионом, то остался в родном зале Strong Style MMA. Его тренер Маринелли увлекся ММА в середине 90-х, когда их еще называли боями без правил. Он оттачивал технику с друзьями, но в итоге создал команду Strong Style и зал, в котором до сих пор тренируется Миочич.

«Мы держимся в тени, потому что хотим, чтобы зал был не о тренерах, а о бойцах, – рассказывал Маринелли. – Я парень, который знает свое место. Я здесь, чтобы тренировать, не ради славы или чего-то подобного. И когда я работаю со Стипе, то для меня он не просто боец, а один из лучших друзей».

Когда Миочич впервые пришел в Strong Style MMA, в нем не тренировались профессионалы. Тренер Миочича по боксу Алекс Купер работал банкиром, тренер по грэпплингу Пабло Кастро – мировым судьей (он был бывшим прокурором округа). Отношение к боям как к хобби повлияло на Миочича.

«Я думаю, что вы узнаете себя, когда добиваетесь успеха или занимаете руководящую должность, – говорил Кастро. – Вскружит ли это вам голову? Начнете ли думать, что из-за этого вы лучше других людей? Стипе ценит то, что у него есть, но смирение и трудолюбие – неотъемлемая часть его характера».

Миочич по-прежнему работает с Маринелли и верен друзьям, с которыми начинал в ММА. Получив титулы и миллионные гонорары, Миочич не зазнался, а остался тем трудолюбивым парнем, который впервые пришел в Strong Style MMA.

«Я помню, как мы пришли в дом Стипе, чтобы посмотреть, как Аманда Нуньес дралась с Рондой Раузи на UFC 207, – вспоминал Купер. – И мы просто сидели, шутили, разговаривали, хорошо проводили время. И меня как будто осенило: мы просто тусуемся и отлично проводим время с чемпионом мира в тяжелом весе. Как мы сюда попали? Просто обычные парни, которые стали частью этого».

«Не считаю себя лучше других». Миочич работает пожарным и сторонится популярности – в последние годы перешел на полную ставку

В зале Миочич понял, что у мужчины должна быть профессия – не спорт, а настоящая работа, которая приносит пользу обществу. Миочич нашел призвание, став пожарным. Сначала он хотел устроиться в береговую охрану, но по рекомендации друзей поступил в пожарную часть в Вэлли-Вью в штате Огайо, отучившись для этого полтора года. Он стал пожарным в год дебюта в ММА – и 15 лет совмещает две работы.

Миочич представляется новым знакомым пожарным, а не бойцом UFC, ведь гордится работой. Он не требует особого отношения и понимает, что в пожарной части все равны. Даже став чемпионом UFC, Миочич трудился на полставки и не думал бросать работу. Там он не только тушит пожары, но и работает фельдшером, спасая жизни людей. Это стало его призванием.

«Мне нравится быть рядом с человеком, который в тебе нуждается. Неважно, он немного болен или у него полная остановка сердца. Ты делаешь все, что в твоих силах, чтобы стабилизировать его состояние и доставить в больницу. Работа пожарного, помогающего людям в любое время дня и ночи, мне нравится. Я наслаждаюсь каждой секундой, просто зная, что есть шанс, что я могу кому-то помочь.

Поначалу я смущался из-за славы и внимания. Не считаю себя лучше других, просто потому что это то, в чем я хорош. Пустые разговоры для меня слишком утомительны. В моей жизни все просто. Я работаю в пожарной части, бью людей по лицу в октагоне и живу своей жизнью».

В 2022-м Миочич перешел на полную ставку – теперь он работает три смены в неделю по 24 часа. Перед боем с Джонсом он взял неоплачиваемый отпуск. И мечтает получить хорошую пенсию – для этого осталось работать 25 лет. Годы, отработанные на полставки, не пошли в стаж.

«Пожарный – одна из самых престижных и востребованных профессий в Огайо, получить работу на полную ставку крайне сложно. Очень много кандидатов. Стипе хочет эту работу, он определяет себя как пожарного. С его коллегами по депо у него братские отношения», – рассказывала жена Миочича.

Миочич сделал выбор – он хочет спасать людей, а не лишать их здоровья. На службе он видел много смертей и выносил обгоревшие трупы. Однажды он спас мужчину, который уронил свечу в подвале дома и устроил пожар. Миочич и коллеги вытащили его почти всего обгоревшего, но живого.

«Очень много вызовов от наркоманов. Однажды Стипе приехал по вызову к наркоману, который поджег дом и в горящем здании катался с лестницы на двери от машины скорой помощи. Когда Стипе бросился его спасать, он ударил его дверью! Стипе позеленел от злости и хотел ударить в ответ, но я чудом его успокоил», – вспоминал коллега-пожарный.

Миочич семь лет избегал знакомства с женой. Она стала медсестрой, чтобы лечить его после боев, а однажды избила девушку ради будущего мужа

Миочич женился в 33 года и впервые стал отцом в июле 2018-го – за месяц до 36-летия. При этом Миочичу потребовалось семь лет, чтобы согласиться на свидание с будущей женой:

«У меня был очень хороший товарищ, мы вместе учились в пожарной академии. Он был лучшим другом моей будущей жены и постоянно говорил: «Вы просто обязаны познакомиться, вы идеально подходите друг другу». Но я не реагировал, в следующие семь лет мы так и не познакомились. Я встречался с другой, она же переехала во Флориду, пыталась изменить жизнь, а потом вернулась обратно в Кливленд.

Но Миочич все-таки познакомился с Райан – она оказалась сестрой его коллеги-пожарника. Однажды девушка пришла к ним на работу:

«Я пригласил ее на свидание, но брат был категорически против: «Я не хочу, чтобы работа и семья смешивались. Я работаю со Стипе, не нужно ничего начинать». Она отказалась от свидания, и тогда я позвонил брату сам: «Я просто хочу познакомиться с ней. Никаких недостойных намерений, просто хочу подружиться, узнать ее». Брат ответил: «Тогда приходи к нам домой, познакомься с нашими родителями».

А это мой формат – я люблю семейные знакомства. Помню, как только зашел, их отец посмотрел на меня, потом на нее и сказал ей: «Знаю, что ты выйдешь за него замуж. Я по его лицу все сразу понимаю». И вот спустя четыре года после той встречи у нас уже ребенок».

Райан работала косметологом, но стала медсестрой, увидев травмы, которые Миочич получал в боях. Она поняла, что хочет сама лечить мужа: «Когда Стипе дерется в октагоне, миллион мыслей крутятся в голове. Ты постоянно думаешь, что может случиться. В клетке заперт отец моего ребенка и его здоровье и безопасность под угрозой. Последнее, о чем я думаю – это победа или титулы. Просто выведите его поскорее из клетки, сохраните его здоровье».

Миочич признавался, что жена вдохновляет его драться: «Я удивлен, что моя жена до сих пор не ушла от меня, потому что я заставил ее пережить много дерьма. Но я никогда не изменюсь, я буду таким, какой есть: парнем со Среднего Запада, который любит драться и побеждать. А еще я пожарный».

Хотя Миочич – звезда UFC, однажды Райан заступилась за будущего мужа – на тот момент они были помолвлены. Миочич с компанией из пяти человек вышел из бара, празднуя победу. И тогда пьяная девушка попыталась запрыгнуть в их такси. Она вела себя агрессивно и напала на Миочича, который просил ее отойти от машины. Тогда вмешалась его будущая жена:

«Сажусь в машину, и парень со мной рядом кричит ей: «Ты гребаная дура!» В этот момент я поворачиваюсь, а окно открыто – и она бьет мне тыльной стороной руки. У меня заплывает глаз! Я начинаю кипятиться, весь покраснел, мой друг обхватил меня за грудь, чтобы я ничего не сделал. Я просто не мог пошевелиться.

Тут выходит из машины моя жена: «Ты какого хера ударила моего жениха? Что ты делаешь?» Та что-то лопочет в ответ и бьет. Райан уклоняется и – бум! Сама попадает по ней и роняет. Я такой: «Ух, пора ехать домой и делать детей».

Она никогда не дралась, но тут увидела, что ударили меня, и не удержалась. Потом подошли полицейские, спросили, что случилось. Я сказал, что моя жена защищала меня, эта женщина ударила меня. У нее было здоровое кольцо на пальце, она могла выбить мне глаз. И копы сказали: «Она получила по заслугам. Нельзя бить исподтишка». Тогда я понял, что хочу, чтобы Райан стала моей женой. Она вела себя как генерал».

Миочич построил мужское счастье: у него любящая жена, двое детей, статусная работа пожарного. Но он сохранил в душе ребенка – про его глупые пранки в UFC ходят легенды. Он разыгрывает родных, коллег по пожарной части, других бойцов. В TUF он пошутил над командой Кормье: заменил в раздевалке все фото на свое селфи с усами. Но главным стал его снимок без трусов:

Хотя Миочич любит пранки, он принимает юмор в свою сторону. Когда стал чемпионом UFC, коллеги-пожарные заставили его мыть туалеты, надев пояс. Фото завирусилось в соцсетях, а Миочич закрепился в статусе короля «отцовского» юмора. И это еще одна недооцененная черта бойца, чье величие мы не замечаем.

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В ночь на 17 ноября Стипе Миочич в Нью-Йорке на UFC 309 проведет титульный бой в тяжелом весе против Джона Джонса. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне .

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Фото: Gettyimages.ru /Josh Hedges, Brandon Magnus