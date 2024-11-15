А сейчас?

Стипе Миочич возвращается – и сразу под главное событие UFC 309 в Нью-Йорке. Соперник – действующий чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс , завоевавший титул после ухода Фрэнсиса Нганну – последнего соперника Миочича.

С того самого поражения нокаутом от Нганну прошло более 3,5 лет. А каким Миочич был в чемпионский период?

Миочич – мультиатлет с детства. Занимался бейсболом и американским футболом, а потом перешел в борьбу и бокс

Ключевая фигура в жизни Стипе Миочича – мама. Кэти Миочич с самого детства приучала сына к разным видам спорта. Еще в школе Миочич занимался бейсболом, американским футболом и борьбой. Настоящий мультиатлет.

Лучше всего у Миочича шло в бейсболе и борьбе. Уже после перехода в университет он боролся в первом дивизионе NCAA и играл за бейсбольную команду колледжа. После окончания университета Миочич пришел на секцию бокса и быстро догнал партнеров. По словам его тренеров, спустя всего несколько месяцев он превосходил многих более опытных бойцов.

Дальше – победа на региональном турнире «Золотые перчатки». Это соревнование для боксеров-любителей, которое проводится в США каждый год. После победы в родном штате Огайо Миочич вышел на национальный уровень, но проиграл Брайанту Дженнингсу – будущему претенденту на звание чемпиона мира по боксу.

В 2010-м Миочич перешел в смешанные единоборства. Предложение от UFC пришло спустя всего год

В 2005-м Стипе Миочич впервые попал в зал Strong Style MMA Training Centre. Там он помогал Дэну Бобишу в качестве спарринг-партнера в борцовских упражнениях. Чуть позже Миочич провел несколько любительских поединков по правилам смешанных единоборств, но переходить в профессионалы не стал, сосредоточившись на боксе.

В 2010-м, уже после победы на «Золотых перчатках», Миочич вернулся в ММА, но в этот раз дрался уже в официальных боях. Шесть досрочных побед подряд – и 29-летний Миочич получил предложение от UFC, от которого не отказался.

Миочич стартовал с трех побед, но затем проиграл Штефану Штруве, отдав преимущество во втором раунде. Затем вышел на серию из трех побед, но до титульника не дошел – остановил Джуниор дос Сантос. После этого поражения Миочич собрал самую длинную серию в шесть побед: пять – досрочные, четыре – в титульных поединках.

Начало правления Миочича в тяжелом весе – пять нокаутов подряд против легенд

Эра пикового Стипе Миочича началась с двух побед, приведших его к титулу. Сначала он отключил легендарного нокаутера Марка Ханта в партере: более 16 минут контроля из 22 минут боя, закончившиеся нокаутом на земле. А потом закрыл путь к очередному поединку за пояс Андрею Орловскому, отправив его в нокаут образцовой двойкой навстречу.

После двух перформансов против проверенных ветеранов Миочич получил шанс отобрать пояс у чемпиона Фабрисио Вердума. Задушивший Федора Емельяненко и Кейна Веласкеса Вердум подходил к поединку фаворитом.

Букмекеры, похоже, высоко оценивали навыки Вердума в партере, но на ногах Миочич выглядел бойцом из другой лиги. Чемпион бросался на все финты и очень много пропускал. В середине раунда Вердум, похоже, устал пропускать и решил пойти вперед, забыв о защите. Огромная ошибка против сильного боксера:

Вердум бежит вперед, пытаясь достать Миочича

Миочич видит опущенные руки соперника и наказывает его правым прямым (мы еще увидим его в следующих поединках)

Первая защита Миочича против Алистара Оверима в родном Огайо получилась странной. Поединок начался с мегаосторожной тактики от претендента. Он боялся поединка на ближней дистанции и положения спиной к клетке, поэтому всегда старался быстро вернуться на центр клетки, постоянно подключая бег.

Тактика себя оправдала: после очередного забега соперника Миочич будто потерял дистанцию и пропустил одиночный левый прямой, отправивший его на землю. Но он быстро ушел от попытки гильотины, последовавшей за нокдауном, и вернулся в стойку.

Оверим снова бегал, но Миочич больше не терял концентрацию: загнал и вымотал соперника у сетки, заставив выбрасывать глупые удары, перевел на землю и забил в партере.

Уставший Оверим выбрасывает неподготовленный облик-кик

Миочич видит эту попытку и переводит соперника на землю

Не потребовалось даже проходить в маунт: Миочич нокаутировал уставшего Оверима на земле из открытого гарда

Пятый нокаут подряд пришелся на вторую защиту титула против Джуниора дос Сантоса. Важный момент в поединке против дос Сантоса – традиционные для бойцов АТТ калф-кики: после нескольких пропущенных ударов в область голени Миочич взвинтил темп и прижал активного соперника к клетке.

Ставка на прессинг и блицы сработала:

Дос Сантос делает фрейм, пытаясь спастись от давления Миочича

После чего не успевает вернуть вытянутую руку к лицу и пропускает правый прямой от Миочича. Да, снова правый прямой

Две главные саги Миочича – трилогия против Кормье и поединки против Нганну

Серия из пяти нокаутов против легенд тяжелого веса – выдающаяся, но реально великим Миочича сделали следующие четыре поединка. Первый и, наверное, самый мощный перформанс – против молодого Фрэнсиса Нганну.

В январе-2018 Нганну казался кем-то вроде Клаббера Лэнга из «Рокки 3» – могучим нокаутером, идущим за головой чемпиона из народа Стипе Миочича. Ирония, что сюжет главного поединка UFC 220 практически повторил ход финальной битвы фильма.

«Идущий за головой» – не метафора. В первом раунде Нганну выбросил 61 удар в сторону головы соперника. Миочич ушел от 47, а большую часть остальных пропустил вскользь – по-настоящему плотных попаданий было не так много.

Мастер-класс работы корпусом от Миочича:

Уклон вправо против джеба

Нырок против прямого

Повторный нырок против бокового

Миочич из поединка против Нганну – калькулятор верных решений, достигнутых дисциплиной: Миочич не поддался на возможность пойти и добить вымотанного соперника и спокойно довел поединок до разгромной победы, символизировавшей превосходство бойцовского IQ и мастерства над яростью и силой Нганну.

Следующие три поединка Миочич провел против Даниэля Кормье – другого интеллектуала от мира смешанных единоборств. Именно в этой трилогии он окончательно закрепился в статусе величайшего тяжеловеса UFC. При этом первый поединок Миочич проиграл. Что пошло не так?

На старте Миочич неплохо пользовался преимуществом в росте и размахе рук. Он атаковал простыми комбинациями из ударов с прямой траекторией, наносил урон, но затем завяз в клинче, который ему предложил соперник. Кормье намеренно давал Миочичу пробить андерхук, чтобы сократить дистанцию и работать в удобной для себя среде.

После разрыва очередного клинча Миочич допустил ошибку – не успел вернуть руку к голове. Кормье тут же этим воспользовался:

Миочич контролирует руку Кормье на разрыве клинча

В ответ Кормье оттягивает руку и пробивает хук. Миочич будто замирает в прошлой позиции и не реагирует на удар соперника

Во втором поединке со старта уже лидировал Кормье: он меньше клинчевал, но находил множество возможностей для быстрых комбинаций благодаря вытянутым вперед рукам.

Здесь уже Миочич продемонстрировал высокий бойцовский интеллект: к четвертому раунду обнаружил дыру в защите соперника от боковых ударов по корпусу и активно ее использовал. Этот ход перевернул поединок и позволил Миочичу нокаутировать Кормье:

Кормье вытягивает руки вперед и цепляется за кисти высокого соперника

Миочич видит открытый корпус и пробивает сильнейший боковой по печени. Попадание оказывается решающим – спустя 10 секунд Херб Дин остановил поединок

Третий поединок дошел до решения и получился наиболее успешным для Миочича. Главная причина – он заблокировал все трюки Кормье, использованные им ранее. Миочич наладил разрыв клинча и много атаковал по корпусу, в итоге перебив соперника с дистанции. На ходе поединка сказался и возраст Кормье – он казался более медленным, а борьба работала все меньше. Итоговую победу в трилогии забрал Миочич, а вместе с ней – статус величайшего тяжеловеса UFC.

В последнем на данный момент поединке Миочич встретился с обновленным Фрэнсисом Нганну. Переход в Xtreme Couture положительно повлиял на Нганну: он добавил в борьбе, стал терпеливее и умнее – в общем, закрыл все те слабости, которыми воспользовался Миочич за три года до этого.

Против этой версии Нганну Миочич, прошедший трилогию с Кормье, уже не вытянул. Сказался и износ, и возраст, и странный сброс веса – Миочич оказался на 13 кг легче соперника на взвешивании. Уже в первом раунде Миочич попытался сделать проход, но так и не сдвинул соперника – в этот момент надежда на победу заметно потускнела. Во втором раунде Нганну пошатнул Миочича силовым джебом и добил тяжелейшим левым боковым в голову.

Какого Миочича мы увидим против Джонса?

Сила праймового Стипе Миочича – великолепный бойцовский интеллект в сочетании с сильнейшими боксерскими и борцовскими фундаментальными навыками. Хотя его стиль не что-то особенное: Миочич отправлял соперников в нокаут простыми правыми прямыми и тушил их напор классическими проходами в две ноги.

Хорошая новость – фундаментальные навыки никуда не денутся. Благодаря сотням часов на борцовских матах и тысячам ударов по лапам на боксерских тренировках Миочич точно сохранил хорошую технику в борьбе и стойке.

Другой вопрос: способен ли он применить старые приемы в бою? Любой прием требует хорошего тайминга, а тайминг без боев может сбиться. Миочичу определенно нужно время для адаптации в октагоне, чем может воспользоваться Джонс.

Главное – физические способности. Уже в последних двух поединках Миочича казалось, что он сдает. Немного упала скорость, не хватало силы, а тяжелый нокаут от Нганну мог окончательно пробить довольно крепкую челюсть. Кардио не проседало, но в 42 года способность к анаэробным нагрузкам естественным образом снижается, поэтому выносливость проседает.

Еще один важный фактор – соперник. Джон Джонс – самый разносторонний оппонент Миочича за всю карьеру. Джонс может выбрать из нескольких вариантов геймплана: пойти в борьбу, удерживать соперника на дистанции киками или инициировать работу в клинче. Остановит ли Миочич эти варианты? Сомнительно.

Миочич любит работу пожарным больше, чем бои: дежурил по 60 часов и мыл туалеты в поясе UFC

Бой Джонса и Миочича – глупость. Но нас убеждают в обратном

Фото: East News /AP Photo/Julie Jacobson, Frank Jansky/Icon Sportswire, AP Photo/John Locher, File