0

Чендлер – о бое на UFC 309: «Собираюсь затмить всех»

Майкл Чендлер хочет выступить ярче Джона Джонса на UFC 309.

«Я увидел Джона Джонса на UFC 306. Мы сфотографировались и он такой: «Эй, чувак, постарайся сохранить немного волнения для меня, потому что я хедлайнер турнира». Я такой: «Да, наверное, нет, чувак. Я собираюсь затмить всех», – сказал Майкл Чендлер.

На UFC 309 Майкл Чендлер встретится с Чарльзом Оливейрой.

Джонс vs Миочич – столкновение двух эпох. Прощаемся с легендами

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: New York Post Sports
logoUFC
logoMMA
logoМайкл Чендлер
Чендлер - Оливейра
logoUFC 309
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Титульник Джонса и Миочича, не дравшегося 3,5 года. Ветеранский боевик на UFC 309
12 ноября, 11:55
Порье считает Оливейру фаворитом боя с Чендлером: «Думаю, Чарльз будет лучше во всем»
627 октября, 15:24
Арман Царукян: «Майкл Чендлер – легкие деньги для Чарльза Оливейры»
23 октября, 09:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джо Роган опубликовал мем с Камалой Харрис: «Это был лишь вопрос времени»
227 минут назадФото
Рахмонов – о Гэрри: «Если он хочет победить меня, то произойдет то же самое, что и на тренировках»
сегодня, 16:46
Анатолий Малыхин и Умар Кане провели стердаун перед титульным поединком
сегодня, 16:03Фото
Аник – о первом номере P4P UFC: «Ислам Махачев в каждый день недели»
1сегодня, 15:15
МОК – о новых подробностях в деле Хелиф: «Не будем комментировать сообщения СМИ о документах, происхождение которых не может быть подтверждено»
3сегодня, 13:55
«Подрался с рецидивистом, который ударился головой о землю и поломал лицевые кости». Иван Емельяненко 24 ноября предстанет перед судом по делу об избиении
9сегодня, 13:42
WBO создала комиссию по вопросу возвращения россиян на турниры
1сегодня, 13:29
Уайт – о Трампе: «Самый неунывающий мужик, которого я знаю»
2сегодня, 12:14
Биспинг – о поединке Рахмонова и Эдвардса: «Победил Шавката Рахмонова, ты – мужчина»
2сегодня, 11:09
Майк Тайсон: «Я никому не желаю такой жизни»
9сегодня, 10:08
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
11вчера, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
1вчера, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37