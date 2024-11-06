Чендлер – о бое на UFC 309: «Собираюсь затмить всех»

Майкл Чендлер хочет выступить ярче Джона Джонса на UFC 309.

«Я увидел Джона Джонса на UFC 306. Мы сфотографировались и он такой: «Эй, чувак, постарайся сохранить немного волнения для меня, потому что я хедлайнер турнира». Я такой: «Да, наверное, нет, чувак. Я собираюсь затмить всех», – сказал Майкл Чендлер.

На UFC 309 Майкл Чендлер встретится с Чарльзом Оливейрой.

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