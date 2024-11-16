Тайсон – о поражении Джейку Полу: «Не думаю уходить из бокса. Возможно, подерусь с его братом»

Майк Тайсон не исключил, что подерется с братом Джейка Пола.

«Не думаю уходить из бокса. Возможно, подерусь с его братом [Логаном Полом]», – сказал после боя Майк Тайсон. В ночь на 16 ноября Майк Тайсон единогласным решением судей проиграл Джейку Полу. Тайсон показал голую задницу в трансляции Netflix. Фанаты в восторге: «Ждем Майка на OnlyFans!»