Тайсон – о поражении Джейку Полу: «Не думаю уходить из бокса. Возможно, подерусь с его братом»
Майк Тайсон не исключил, что подерется с братом Джейка Пола.
«Не думаю уходить из бокса. Возможно, подерусь с его братом [Логаном Полом]», – сказал после боя Майк Тайсон.
В ночь на 16 ноября Майк Тайсон единогласным решением судей проиграл Джейку Полу.
Тайсон показал голую задницу в трансляции Netflix. Фанаты в восторге: «Ждем Майка на OnlyFans!»
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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