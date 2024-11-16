Белью призывает к бойкоту Пола: «Мы все виноваты. Не обращайте на него внимания, пока он не подерется с кем-то здоровым и в хорошей форме, а не с дедушкой!»
Тони Белью призвал бойкотировать бои Джейка Пола.
«Мы все виноваты в этом человеке! Мы все обсуждаем и смотрим его бои! Мы должны остановить этого дурака! Не обращайте на него внимания, пока он не подерется с кем-то здоровым и в хорошей форме, а не с дедушкой!
Любой нормальный боксер, помогающий Полу, должен посмотреть на себя, черт возьми! Это просто грустно», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Тони Белью.
Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе.
Майк Тайсон вернулся, но не справился с Джейком Полом: задыхался, попал 18 раз и разгромно проиграл
«Когда увижу Пола, дам ему парочку лещей». Поражение Тайсона – и тоска, и радость, что он не улетел в нокаут
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Тони Белью
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