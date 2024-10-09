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Колби Ковингтон может провести бой против Иэна Гэрри

Об этом заявил президент UFC Дана Уайт. По его словам, Колби Ковингтон – один из возможных соперников для Иэна Гэрри.

«Есть несколько вариантов. Мы пытаемся понять, что хотим», – сказал Уайт.

Последний раз Ковингтон дрался в декабре-2023, когда в титульном бою проиграл Леону Эдвардсу. Гэрри идет в UFC на рекорде 8-0.

Иэн Гэрри: «Хочу стать первым, кто нанесет Рахмонову поражение»

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Championship Rounds
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logoДана Уайт
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logoКолби Ковингтон
logoИэн Гэрри
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