Колби Ковингтон может провести бой против Иэна Гэрри
Об этом заявил президент UFC Дана Уайт. По его словам, Колби Ковингтон – один из возможных соперников для Иэна Гэрри.
«Есть несколько вариантов. Мы пытаемся понять, что хотим», – сказал Уайт.
Последний раз Ковингтон дрался в декабре-2023, когда в титульном бою проиграл Леону Эдвардсу. Гэрри идет в UFC на рекорде 8-0.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Championship Rounds
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