Колби Ковингтон может провести бой против Иэна Гэрри

Об этом заявил президент UFC Дана Уайт. По его словам, Колби Ковингтон – один из возможных соперников для Иэна Гэрри .

«Есть несколько вариантов. Мы пытаемся понять, что хотим», – сказал Уайт.

Последний раз Ковингтон дрался в декабре-2023, когда в титульном бою проиграл Леону Эдвардсу. Гэрри идет в UFC на рекорде 8-0.

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