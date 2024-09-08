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Брэди хочет бой с Гэрри: «Иэн думает, что он, #####, божий дар на Земле, но это не так»

Шон Брэди хочет драться с Иэном Гэрри и Колби Ковингтоном

«Иэн думает, что он, ##### [блин], божий дар на Земле, но это не так. Я буду драться с ним. И с Колби Ковингтоном тоже – это вообще самый простой соперник в дивизионе. Буду рвать его, как куклу.

Гэрри здесь недавно. Он непобежден, вокруг него есть какая-то шумиха. Раньше он говорил, что не будет драться с парнями, которые ниже него по рейтингу. Но во вторник я его опережу. Может быть, я позволю ему драться со мной. Посмотрим, как все пойдет.

Когда следующий бой? Декабрь или начало января. Как я уже говорил, до 13 февраля – моя жена будет рожать», – заявил боец UFC Шон Брэди.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
logoUFC
logoMMA
logoКолби Ковингтон
контент
logoШон Брэди
logoИэн Гэрри
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