Рахмонов обвинил Ковингтона и Усмана в «позерстве»: «Все, что я слышу, это пустые призывы! Никаких реальных действий»
Шавкат Рахмонов раскритиковал Колби Ковингтона и Камару Усмана за бездействие.
«Все, что я слышу, это пустые призывы! Никаких реальных намерений и действий. Просто позерство для СМИ и фанатов», – написал в соцсетях боец UFC Шавкат Рахмонов.
Усман готов драться с Рахмоновым на коротком уведомлении: «UFC нужен кто-то достаточно жесткий и сумасшедший»
Ковингтон – о бое с Рахмоновым: «Я был готов спасти шоу, но они хотят свести Шавката с Усманом»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шавката Рахмонов
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