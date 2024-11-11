Рахмонов обвинил Ковингтона и Усмана в «позерстве»: «Все, что я слышу, это пустые призывы! Никаких реальных действий»

Шавкат Рахмонов раскритиковал Колби Ковингтона и Камару Усмана за бездействие.

«Все, что я слышу, это пустые призывы! Никаких реальных намерений и действий. Просто позерство для СМИ и фанатов», – написал в соцсетях боец UFC Шавкат Рахмонов .

Усман готов драться с Рахмоновым на коротком уведомлении: «UFC нужен кто-то достаточно жесткий и сумасшедший»

Ковингтон – о бое с Рахмоновым: «Я был готов спасти шоу, но они хотят свести Шавката с Усманом»