Бой между Полом и Тайсоном собрал $17,8 млн при 70 тысячах зрителей
Продажи билетов на поединок Майка Тайсона и Джейка Пола превысили $17,8 млн.
Most Valuable Promotions подтверждает информацию.
Отметим, что это рекорд штата Техас. Бой Сауля Альвареса и Билли Джо Сандерса, который проходил в Арлингтоне, собрал почти вдвое меньше ($9 млн). Также это наивысший показатель в истории бокс США за пределами Лас-Вегаса.
Ожидается, что поединок посетят более 70 тысяч зрителей.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Дэна Рафаэля
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