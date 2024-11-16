Бой между Полом и Тайсоном собрал $17,8 млн при 70 тысячах зрителей

Продажи билетов на поединок Майка Тайсона и Джейка Пола превысили $17,8 млн.

Most Valuable Promotions подтверждает информацию.

Отметим, что это рекорд штата Техас. Бой Сауля Альвареса и Билли Джо Сандерса, который проходил в Арлингтоне, собрал почти вдвое меньше ($9 млн). Также это наивысший показатель в истории бокс США за пределами Лас-Вегаса.

Ожидается, что поединок посетят более 70 тысяч зрителей.

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