Дрейк поставил $355 тысяч на победу Тайсона в бою с Полом
Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на поединок Тайсон – Пол.
Канадский музыкант поставил $355 тысяч на победу Майка Тайсона.
В случае победы его выигрыш превысит $1 млн.
Напомним, Тайсон подерется с Джейком Полом в главном событии вечера бокса в Техасе.
Тайсон подерется с блогером Джейком Полом – в 58 лет! Это что еще за бокс в Техасе?
Бой между Полом и Тайсоном собрал $17,8 млн при 70 тысячах зрителей
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Дрейка
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