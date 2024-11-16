Фото
2

Дрейк поставил $355 тысяч на победу Тайсона в бою с Полом

Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на поединок Тайсон – Пол.

Канадский музыкант поставил $355 тысяч на победу Майка Тайсона.

В случае победы его выигрыш превысит $1 млн.

Напомним, Тайсон подерется с Джейком Полом в главном событии вечера бокса в Техасе.

Тайсон подерется с блогером Джейком Полом – в 58 лет! Это что еще за бокс в Техасе?

Бой между Полом и Тайсоном собрал $17,8 млн при 70 тысячах зрителей

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Дрейка
logoМайк Тайсон
logoбокс
logoДрейк
logoДжейк Пол
Тайсон - Пол
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис и Шугар Рэй Леонард приехали на бой Тайсона против Пола
1сегодня, 03:15Фото
Тайсон влепил Полу пощечину – в ответ получил: «Он должен умереть»
24вчера, 15:40
Тайсон – о пощечине Полу: «Он наступил мне на палец, потому что тупой мудак»
6вчера, 15:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Майк Тайсон показал голую задницу после интервью перед боем с Джейком Полом
326 минут назадФото
Вечер бокса в Техасе: Тайсон – Пол, Барриос и Рамос не выявили победителя и другие бои. Главный поединок – не раньше 08:00 по мск
7431 минуту назадLive
Холифилд готов к третьему бою с Тайсоном: «Никаких проблем»
сегодня, 03:29
Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис и Шугар Рэй Леонард приехали на бой Тайсона против Пола
1сегодня, 03:15Фото
Бой между Полом и Тайсоном собрал $17,8 млн при 70 тысячах зрителей
1сегодня, 03:06
«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Дацик проиграл Гаверну, Рофаль победил Хейбати и другие бои
10вчера, 22:19
Джонс объяснил, почему не пожал руку Миочичу на стердауне: «Ты еще один из тех бойцов, которые ненавидят меня без всякой причины»
17вчера, 18:00
Взвешивание перед UFC 309: Миочич тяжелее Джонса, Чендлер и Оливейра показали одинаковые цифры
11вчера, 15:40
Тайсон – о пощечине Полу: «Он наступил мне на палец, потому что тупой мудак»
6вчера, 15:15
Петр Ян подписал с UFC новый контракт на три года
7вчера, 14:18
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37