Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис и Шугар Рэй Леонард приехали на бой Тайсона против Пола
На бой Майка Тайсона приехали легенда бокса.
На арене в Техасе появились экс-чемпионы мира по боксу Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис и Шугар Рэй Леонард.
Напомним, Майк Тайсон подерется с блогером Джейком Полом.
Тайсон подерется с блогером Джейком Полом – в 58 лет! Это что еще за бокс в Техасе?
Тайсон ездил на коляске, а теперь подерется с молодым Полом. Неужели есть шансы?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Netflix
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости