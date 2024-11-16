Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис и Шугар Рэй Леонард приехали на бой Тайсона против Пола

На бой Майка Тайсона приехали легенда бокса.

На арене в Техасе появились экс-чемпионы мира по боксу Эвандер Холифилд , Леннокс Льюис и Шугар Рэй Леонард .

Напомним, Майк Тайсон подерется с блогером Джейком Полом .

Тайсон подерется с блогером Джейком Полом – в 58 лет! Это что еще за бокс в Техасе?

Тайсон ездил на коляске, а теперь подерется с молодым Полом. Неужели есть шансы?