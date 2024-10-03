Кроуфорд отказался драться с Конором: «Это денежный бой, но я не хочу давать ему бить меня ногами и локтями»

Теренс Кроуфорд отказался от боя с Конором Макгрегором.

«Мне предлагали бой, я поговорил с Конором по телефону. Мне пришлось сказать ему, что не планирую выходить с ним в октагон, чтобы он избил меня локтями и ногами.

Конор в ответ на это рассмеялся и сказал: «Чувак, я уважаю это, но мы заработаем кучу денег». Но иногда дело не в деньгах. Их можно заработать, но я не дам себя пинать ногами», − сказал чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд .

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