Конор – о реванше Усика и Фьюри: «Первый бой был близким. Тайсону нужно собраться, но Александр очень умелый боксер»
«Нужно ли Фьюри побеждать? Всегда нужно побеждать в запланированном бою. Но, конечно, никто не захочет получать удары, особенно от парня вроде Александра Усика.
Но первый бой был очень близким, думаю, у Фьюри были моменты. Тайсон умеет вносить коррективы в тактику. Если вы посмотрите на трилогию с Деонтеем Уайлдером, то он становился лучше с каждым боем.
Жду, что Тайсон будет более собранным и тактически подкованным, разница в габаритах будет сумасшедшей. Но Усик – очень умелый боксер, это адский поединок», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, что в первом бою Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Реванш состоится 21 декабря.
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