Конор – о реванше Усика и Фьюри: «Первый бой был близким. Тайсону нужно собраться, но Александр очень умелый боксер»

Конор Макгрегор высказался о втором бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Нужно ли Фьюри побеждать? Всегда нужно побеждать в запланированном бою. Но, конечно, никто не захочет получать удары, особенно от парня вроде Александра Усика .

Но первый бой был очень близким, думаю, у Фьюри были моменты. Тайсон умеет вносить коррективы в тактику. Если вы посмотрите на трилогию с Деонтеем Уайлдером, то он становился лучше с каждым боем.

Жду, что Тайсон будет более собранным и тактически подкованным, разница в габаритах будет сумасшедшей. Но Усик – очень умелый боксер, это адский поединок», – сказал бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор .

Напомним, что в первом бою Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Реванш состоится 21 декабря.

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