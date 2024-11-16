Кроуфорд – о выступлении Тайсона: «Он выглядел как мусор, так долго тренироваться и нанести всего 97 ударов за целый бой – это безумие»

Теренс Кроуфорд раскритиковал Майка Тайсона за поединок с Джейком Полом.

«Я люблю Майка Тайсона , но его слишком много нахваливают. Он выглядел как мусор, так долго тренироваться и нанести всего 97 ударов за целый бой – это безумие. Я просто рад, что он там не пострадал», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд .

Напомним, Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей в главном поединке вечера бокса в Техасе.

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