Майк Тайсон показал голую задницу после интервью перед боем с Джейком Полом
Майк Тайсон попал на камеру с голым задом перед боем с Джейком Полом.
Майк Тайсон давал интервью перед боем с Джейком Полом, после чего отошел от журналиста, попав на камеру с голой задницей.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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