Менеджер Яна назвал бой с Фигейредо претендентским: «Бой с Дейвисоном это то, что нам нужно»

В команде Петра Яна считают претендентским бой с Дейвисоном Фигейредо.

«Мы хотели выступить именно против Фигередо. Это бывший чемпион, он идет на серии из трех побед в дивизионе.

И в принципе, этот поединок можно считать потенциально претендентским, так как Мераб Двалишвили уже заявлял, что хочет подраться с Фигередо.

Мы понимали, что здесь желания Мераба недостаточно, и UFC уже выбрали претендентом Умара Нурмагомедова. Поэтому я считаю, что данный поединок это то, что нам сейчас нужно», − сказал менеджер бойца UFC Петра Яна Саят Абдрахманов .

Бой Яна и Фигейредо возглавит турнир UFC Fight Night 248, который пройдет 23 ноября в Макао (Китай).

Петр Ян: «Соперник, дата и место зафиксированы»