Менеджер Яна назвал бой с Фигейредо претендентским: «Бой с Дейвисоном это то, что нам нужно»
В команде Петра Яна считают претендентским бой с Дейвисоном Фигейредо.
«Мы хотели выступить именно против Фигередо. Это бывший чемпион, он идет на серии из трех побед в дивизионе.
И в принципе, этот поединок можно считать потенциально претендентским, так как Мераб Двалишвили уже заявлял, что хочет подраться с Фигередо.
Мы понимали, что здесь желания Мераба недостаточно, и UFC уже выбрали претендентом Умара Нурмагомедова. Поэтому я считаю, что данный поединок это то, что нам сейчас нужно», − сказал менеджер бойца UFC Петра Яна Саят Абдрахманов.
Бой Яна и Фигейредо возглавит турнир UFC Fight Night 248, который пройдет 23 ноября в Макао (Китай).
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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