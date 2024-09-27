Менеджер Яна: «Петр очень мотивирован, чтобы напомнить всему дивизиону о себе»
Саят Абдрахманов высказался о состоянии Петра Яна.
«Пять раундов – это дистанция Петра. Фигейредо очень опасен в первых раундах и обладает нокаутирующей мощью, но я думаю, что на долгой дистанции Петр будет иметь преимущество.
Сейчас Петр полностью восстановился после операции, прошел реабилитацию и очень мотивирован, чтобы вернуться и напомнить всем и всему дивизиону о себе», − сказал менеджер бойца легчайшего веса UFC Петра Яна Саят Абдрахманов.
Напомним, что бой Петра Яна и Дейвисона Фигейредо возглавит турнир UFC Fight Night 248.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: RCC MMA
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