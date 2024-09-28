Петр Ян идет к титульнику UFC после четырех поражений в пяти боях. Главные вопросы перед возвращением

Бой с Фигейредо – шанс.

Петр Ян возвращается – в ноябре встретится с Дейвисоном Фигейредо . Отличные новости абсолютно для всех – кроме Мераба Двалишвили, который хотел подраться с Фигейредо за титул.

Ян и Фигейредо получили хорошую возможность добраться до титульного боя, а фанаты – пятираундовое противостояние двух разносторонних мастеров смешанных единоборств.

После прошлого поединка Ян получил травму и перенес операцию. Это не помешает против Фигейредо?

В марте-2024 Ян побил Суна Ядуна на UFC 299. Позже выяснилось, что сделал это с множественными травмами ноги. «МРТ подтвердила разрыв крестообразной связки, разрыв мениска и травму паха», – делился Ян. Удивительно, как с такими повреждениями он довел поединок до конца и даже провел тейкдаун в последнем раунде.

Операцию провели еще в марте – спустя 10 дней после поединка. По словам Яна, уже в конце марта он перестал двигаться на костылях и с того момента тизерил возвращение в конце года. «Такая травма требует от шести до восьми месяцев реабилитации», – рассказывал Ян про рекомендации врачей. В сентябре он начал подготовку к поединку, а сейчас проходит тренировочные сборы в горах. Похоже, восстановление прошло по плану.

Для Яна эта травма колена стала четвертой в карьере. С одной стороны, это успокаивает: прошлые травмы не так сильно сказались на навыках и физических возможностях. С другой – Ян уже не так молод: ему 31, поэтому с каждым годом рассчитывать на полное восстановление все сложнее.

Надеемся, Ян хотя бы на 80% восстановил работоспособность ног – в поединке против Фигейредо нужны пушечные миддл-кики и техничный футворк.

Анонс боя Яна и Фигейредо = титульник между Двалишвили и Нурмагомедовым?

Кажется, да. Двалишвили очень хотел подраться с удобным и медийным бывшим чемпионом Фигейредо, но менеджер Али Абдель-Азиз и Хабиб Нурмагомедов, похоже, использовали все рычаги, чтобы этот поединок не случился. И это справедливо: Умар не так давно победил второго лучшего бойца легчайшего веса в мире и абсолютно точно заслужил поединок за титул.

Сейчас Двалишвили уже в шутку (или нет?) раскручивает реванш против Шона О’Мэлли – при этом отмечает, что «подерется с любым, кого предложит UFC». «Все как всегда, даже если я считаю, что этот боец недостоин шанса. Погнали!» – написал в соцсетях Двалишвили, намекнув на Нурмагомедова.

Бой Яна против Фигейредо – претендентский?

Если посмотреть на историю последних поединков бойцов, то это кажется неочевидным. Фигейредо провел лишь три встречи в легчайшем весе, а единственного действительно топового соперника, Марлона Веру, прошел с трудом. Ян же только вышел из затяжной серии поражений, выиграв только один бой из четырех последних.

Но кто, кроме них, может претендовать на титул?

Кори Сэндхаген только что проиграл Умару Нурмагомедову – с учетом посредственной медийности ему нужно как минимум два крепких перформанса, чтобы вернуть позиции. Шон О’Мэлли – наоборот, очень медийный (хотя бы по мнению UFC), но бой против Двалишвили получился слишком односторонним. Даже Дана Уайт, который всеми силами раскручивал О’Мэлли как суперзвезду для зумеров, не даст ему титульник после такого поражения.

Про Генри Сехудо и Марлона Веру вспоминать не стоит – они идут на серии поражений. Остается единственный вариант, при котором победитель поединка Яна и Фигейредо не подерется за титул – немедленный реванш между Двалишвили и Нурмагомедовым в случае скандального судейского решения.

Какие шансы у Яна против Фигейредо?

Сейчас Фигейредо – самый слабый соперник в топ-5 легчайшего веса. И, к счастью для Яна, идет на солидном стрике, поэтому победа над ним будет иметь большой вес.

Несмотря на хорошую форму и солидный бэкграунд, против Фигейредо два фактора: а) возраст – почти 37 лет; б) не самая подходящая для легчайшего веса антропометрия – на пять см ниже Яна и не выглядит мощнее.

Стилистически Фигейредо не опасен для Яна. Он не необычный и неудобный длинный ударник, как О’Мэлли, и не кардио-машина, как Двалишвили, а такой же универсал, но с чуть большим уклоном в борьбу и джиу-джитсу. Ян превосходит его во всех аспектах: в стойке он лучше работает комбинационно, в борьбе в стойке – защитится от большинства попыток тейкдаунов, а в партер бой вряд ли перейдет.

В общем, для Яна это шанс на возвращение в титульную гонку. Конечно, соперника нельзя недооценивать – он может закончить поединок досрочно и в партере, и в стойке. Но Ян в хорошей форме – боец другого уровня. Если он подойдет к поединку без травм, то нейтрализует Фигейредо и спокойно победит.

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Фото: Gettyimages.ru /Christian Petersen, Megan Briggs, Carmen Mandato