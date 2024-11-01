Миочич – о бое с Джонсом: «Собираюсь делать то, что захочу»
Стипе Миочич поделился мнением о бое с Джоном Джонсом.
«Я в восторге, если честно. Наконец-то бой случится. Это должно было произойти еще год назад, но вот мы здесь.
Я готов, ребят. Джон Джонс делает кучу хороших вещей, но у меня отличные тренеры, меня готовят ко всем сценариям.
Я не собираюсь ждать, что сделает Джон – собираюсь делать то, что хочу сам», – сказал тяжеловес UFC Стипе Миочич, который в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке подерется с Джоном Джонсом за титул.
Джон Джонс достиг соглашения о снятии обвинений по делу о нападении
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Джейка Пола
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