«Впереди долгая дорога». Петр Ян вылетел в США на бой против Двалишвили

Петр Ян вылетел в США на бой против Мераба Двалишвили.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян сообщил, что вылетел в США на поединок против Мераба Двалишвили .

«Впереди долгая дорога: Москва – Дубай – Лос-Анджелес – Лас-Вегас», – написал в социальных сетях Ян, опубликовав фотографию из самолета.

Титульный бой между Двалишвили и Яном возглавит UFC 323. Турнир состоится в ночь с 6 на 7 декабря и пройдет в Лас-Вегасе.

Бойцы уже встречались ранее. Первый поединок между Двалишвили и Яном состоялся в марте 2023 года – тогда Мераб победил единогласным решением судей.

