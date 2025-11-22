Умар Нурмагомедов: «Все хотят, чтобы Махачев подрался с Топурией. Это очень большой поединок»
Умар Нурмагомедов хочет, чтобы Ислам Махачев провел бой с Илией Топурией.
Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов признался, что хочет увидеть поединок между Исламом Махачевым и Илией Топурией.
«Думаю, все хотят, чтобы Ислам подрался с Илией. Два чемпиона в двух категориях – это очень большой поединок. Я, как и вся наша команда, надеюсь увидеть этот бой.
Но я не матчмейкер. Да и для наследия ты должен защищать пояс», – сказал Нурмагомедов.
Хавьер Мендес – о бое Махачева и Топурии: «Илия стал бы первым тройным претендентом, так что это грандиозный поединок для всего мира»
«Ты живешь в Дагестане – зачем тебе сицилийские книги?» Хабиб и Махачев поспорили из-за литературы
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости