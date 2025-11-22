Хачанов поддержал Царукяна перед боем с Хукером: «Только вперед, брат»

Карен Хачанов поддержал Армана Царукяна перед боем с Дэном Хукером.

18-я ракетка мира Карен Хачанов поддержал бойца легкого веса UFC Армана Царукяна перед поединком против Дэна Хукера .

«Только вперед, брат», – написал в социальных сетях Хачанов, опубликовав видео стычки между бойцами на битве взглядов.

Поединок в легком весе между Царукяном и Хукером пройдет в главном событии предстоящего турнира UFC Fight Night в Катаре. Ивент состоится 22 ноября.

