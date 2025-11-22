Дуров сообщил, что папахи Хабиба Нурмагомедова появятся в Telegram в форме подарков. Они будут проданы на аукционе

Папахи Хабиба Нурмагомедова будут проданы на аукционе в мессенджере Telegram.

Папахи бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова появятся в Telegram в форме подарков и будут проданы на аукционе. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров .

«Легендарные папахи Хабиба – это коллекционные предметы, символизирующие традиции, свободу и уважение. Как говорит сам непобежденный чемпион: «Некоторые подарки обладают не только ценностью, но и смыслом», – написал Дуров в личном канале.

15 ноября Дуров анонсировал появление аукциона для продажи и покупки подарков – анимированных изображений, которые можно отправить другому пользователю.

В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2020, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах – 29-0.

В июле 2022 года Нурмагомедов был официально введен в Зал славы UFC.

