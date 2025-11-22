Арман Царукян: «Хочу украсить лицо Хукера рассечениями. Не собираюсь заканчивать бой слишком рано»
Арман Царукян: хочу украсить лицо Хукера рассечениями, нанести ему жесткий урон.
Боец легкого веса UFC Арман Царукян высказался о предстоящем поединке против Дэна Хукера.
«Мы на разных уровнях – и у меня есть 25 минут, чтобы доказать это. Хочу измотать его, украсить все его лицо рассечениями. Не собираюсь заканчивать бой слишком рано. Планирую нанести ему жесткий урон – это моя главная цель», – сказал Царукян.
Поединок в легком весе между Царукяном и Хукером пройдет в главном событии предстоящего турнира UFC в Катаре. Ивент состоится 22 ноября.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ESPN MMA
