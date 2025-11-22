Рамазан Курамагомедов и Шамиль Мусаев подерутся за пояс PFL в полусреднем весе.

Промоушен PFL анонсировал поединок за вакантный титул чемпиона в полусреднем весе между Рамазаном Курамагомедовым и Шамилем Мусаевым.

Титульный бой между россиянами пройдет в соглавном событии турнира в Дубае (ОАЭ), который состоится 7 февраля 2026 года.

Курамагомедов (13-0) в последний раз дрался в июне прошлого года, когда выиграл у Джейсона Джексона судейским решением.

Мусаев (20-0-1) в ноябре-2024 победил Магомеда Умалатова техническим нокаутом в третьем раунде.

