Рамазан Курамагомедов и Шамиль Мусаев подерутся за пояс PFL в полусреднем весе.
Промоушен PFL анонсировал поединок за вакантный титул чемпиона в полусреднем весе между Рамазаном Курамагомедовым и Шамилем Мусаевым.
Титульный бой между россиянами пройдет в соглавном событии турнира в Дубае (ОАЭ), который состоится 7 февраля 2026 года.
Курамагомедов (13-0) в последний раз дрался в июне прошлого года, когда выиграл у Джейсона Джексона судейским решением.
Мусаев (20-0-1) в ноябре-2024 победил Магомеда Умалатова техническим нокаутом в третьем раунде.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: PFL
