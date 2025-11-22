Умар Нурмагомедов: «Понимаю, что титульник мне пока не дадут. Хочу провести еще один бой до Рамадана»

Умар Нурмагомедов рассказал, когда может провести следующий бой.

Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов рассказал, когда может состояться его следующий поединок.

«Думаю, я уже сейчас заслуживаю драться за пояс. Но понимаю, что шанс мне пока не дадут. Поэтому я хочу подраться до Рамадана, который начинается в середине февраля. Меня интересуют два турнира – один пройдет в январе, другой запланирован на февраль.

На одном из этих шоу я и хочу выступить. Трехраундовый или пятираундовый поединок – мне все равно. После этого посмотрим, какие будут варианты», – сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов (19-1) в последний раз дрался в конце октября, когда победил Марио Баутисту единогласным решением судей.

