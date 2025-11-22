Геннадий Головкин станет президентом организации World Boxing.

Он оказался единственным кандидатом, допущенным на выборы. Голосование состоится 23 ноября.

World Boxing была основана в 2023 году в результате конфликта между МОК и Международной ассоциацией бокса (IBA), которую возглавляет Умар Кремлев. В сентябре прошлого года Головкин был назначен председателем олимпийской комиссии организации.

