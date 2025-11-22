Федор Емельяненко: «Бой с КроКопом будет не выставочным, а настоящим. Готовится контракт»

Федор Емельяненко рассказал о переговорах по поединку с Мирко Филиповичем.

Бывший боец ММА Федор Емельяненко рассказал, как проходят переговоры по боксерскому поединку против Мирко Филиповича .

– Расскажите о процессе переговоров по бою с Мирко. Насколько вы уже близки к договоренности? Кто, скорее всего, станет организатором этого поединка? Вы недавно в Сербию ездили.

– Да, мы ездили в Сербию. Промоутером будет именно сербская сторона. Все двигается в положительном направлении. Пока все складывается хорошо. Насколько я знаю, сейчас готовится контракт. Принципиальная договоренность есть. Все идет к тому, что бой случится.

– Бой планируется на май?

– Нет, в марте-апреле. В Белграде на большой арене.

– Это будет не выставочный бой, а настоящий?

– Настоящий, да.

– Вам, получается, надо будет получить боксерскую лицензию.

– Это не ко мне уже. Это уже будем ближе к делу. Сейчас боксирую, тренируюсь. Это не мои проблемы.

– Будет восемь раундов?

– Сейчас – да, идет разговор о восьми раундах. Восемь раундов по три минуты, – сказал Емельяненко.

Емельяненко предложил КроКопу провести реванш: «20 лет назад мы написали красивую историю. Давай сделаем это снова»

Федор подерется с КроКопом? Соперник – после инсульта, фанаты – против