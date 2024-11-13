Тайсон завершил спарринги перед боем с Полом: «Дикарь готов»
Майк Тайсон завершил подготовку к бою с Джейком Полом.
«Последний день спаррингов. Дикарь из ринга готов. Благодарю свою команду», – подписал фото бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
Чуть не умер из-за потери крови и похудел на 12 кг за 11 дней. Почему Тайсона вообще допустили к бою с Полом?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Майка Тайсона
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