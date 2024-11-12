Тайсона обяжут пройти ЭЭГ и ЭКГ перед боем с Полом (Boxing Kingdom)

Майк Тайсон пройдет два медицинских теста перед боем с Джейком Полом.

По информации Boxing Kingdom, в неделю боя Майк Тайсон пройдет электроэнцефалографию (исследование мозга) и электрокардиографию (исследование сердца), чтобы получить разрешение от техасской атлетической комиссии на бой с Джейком Полом , который пройдет в ночь на 16 ноября в Далласе.

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