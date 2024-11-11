Колби – Шавкату: «Я звоню Уайту, и мы все cможем увидеть, кто позирует для кликов»
Колби Ковингтон ответил на критику со стороны Шавката Рахмонова.
«Переведите мои слова на любой необходимый диалект пещерного человека, а потом пропустите их через его большой пустой череп.
Я звоню Хантеру Кэмпбеллу и Дане Уайту, и мы все cможем увидеть, кто позирует для кликов», – заявил боец UFC Колби Ковингтон.
Шавкат Рахмонов отреагировал в соцсетях: «Вперед, я готов! Твои разговоры не помогут в октагоне».
Рахмонов обвинил Ковингтона и Усмана в «позерстве»: «Все, что я слышу, это пустые призывы! Никаких реальных действий»
Ковингтон – о бое с Рахмоновым: «Я был готов спасти шоу, но они хотят свести Шавката с Усманом»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Колби Ковингтона
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