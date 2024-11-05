Усман намекнул на возвращение в октагон: «Траблмейкер скоро вернется»
Камару Усман выложил фото из тренировочного зала.
«Траблмейкер скоро вернется», – подписал фото полусредневес UFC Камару Усман, который в последний раз дрался в октябре-2023, когда проиграл Хамзату Чимаеву в рамках среднего веса. Последний раз в 77 кг Камару дрался в марте-2023, проиграв Леону Эдвардсу.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Камару Усмана
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