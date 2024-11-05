Рахмонов – о критике временного титула со стороны Мухаммада: «Белалу не нужно жадничать»

Шавкат Рахмонов ответил на критические реплики Белала Мухаммада.

Напомним, что ранее Рахмонов предложил ввести временный титул в полусреднем весе после вылета Белала Мухаммада . Чемпион в ответ на это указал, что выбыл всего на шесть недель.

«Белалу не нужно жадничать. Если я стану временным чемпионом, у него все еще будет пояс. И тогда в нашем бою чемпион встретится с чемпионом – масштабная вывеска», – сказал полусредневес UFC Шавкат Рахмонов .

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