Джон Джонс: «Том Аспиналл – такой мудак, что я не хочу иметь дела с ним»
Джон Джонс объяснил, почему не хочет драться с Томом Аспиналлом.
«Если быть полностью честным, то мне кажется, что Том – такой мудак, что я не хочу с ним иметь никаких дел.
Его фанаты так раздражают. Да, нельзя зайти в карьере так далеко, если на тебя влияет мнение фанатов, но Аспиналл просто мудак», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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