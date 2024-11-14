Джон Джонс: «Том Аспиналл – такой мудак, что я не хочу иметь дела с ним»

Джон Джонс объяснил, почему не хочет драться с Томом Аспиналлом.

«Если быть полностью честным, то мне кажется, что Том – такой мудак, что я не хочу с ним иметь никаких дел.

Его фанаты так раздражают. Да, нельзя зайти в карьере так далеко, если на тебя влияет мнение фанатов, но Аспиналл просто мудак», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс .

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