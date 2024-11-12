Джонс заявил, что Аспиналл хочет «ночь красных трусиков»: «Всем нужен бой со мной»

Джон Джонс высказался о желании Тома Аспиналла драться с ним.

«Все хотят драться со мной. Как говорил об этом Конор , «ночь красных трусиков»? У Тома голова на месте, он хочет драться с лучшими в мире», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс , который в ночь на 17 ноября подерется со Стипе Миочичем.

Анкалаев раскритиковал Перейру и Джонса: «Бойцовский чемпионат избегателей»

Анкалаев – о Джонсе: «У него два финиша за последние 10 лет»