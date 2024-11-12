Джонс заявил, что Аспиналл хочет «ночь красных трусиков»: «Всем нужен бой со мной»
Джон Джонс высказался о желании Тома Аспиналла драться с ним.
«Все хотят драться со мной. Как говорил об этом Конор, «ночь красных трусиков»? У Тома голова на месте, он хочет драться с лучшими в мире», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс, который в ночь на 17 ноября подерется со Стипе Миочичем.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN MMA
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