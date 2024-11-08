Джонс не собирается драться с Аспиналлом: «Он ничего не сделал. Когда-то говорили, что Джонни Уокер станет тем, кто побьет меня»
Джон Джонс объяснил, почему не станет драться с Томом Аспиналлом.
«Подерусь ли я с Томом Аспиналлом? Скорее всего, нет. Не думаю, что Том что-то сделал или доказал. Не хочу сказать, что он никто, он выиграл титул в бою с Павловичем, но затем Сергея избил кто-то еще.
Не собираюсь играть в игры, чтобы кто-то сделал себе имя с моей помощью. Я здесь для боев с парнями, о которых через 10 лет скажут: «Джон подрался с этой легендой и с этим чемпионом», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Кевина Айола
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