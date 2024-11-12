Анкалаев заявил, что побьет Джонса: «Сначала разберусь с Перейрой, а затем могу и с Джоном»
Магомед Анкалаев заявил, что намерен драться с Джоном Джонсом.
«Джонс не хочет драться с Аспиналлом, Перейра восстанавливается, а я голоден. Сначала побью Перейру, а затем выиграю у Джонса», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, что в октябре-2024 Анкалаев победил Александра Ракича единогласным решением судей.
Анкалаев – о желании Джонса драться только с Перейрой: «Кажется, кто-то боится большого Тома»
Джонс – Анкалаеву: «Хочешь по-настоящему оскорбить меня? Сначала побей несколько моих рекордов»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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