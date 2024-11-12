Биспинг призвал UFC лишить Джонса титула: «Ему придется драться с Томом Аспиналлом»
«Реальность такова, что Джон Джонс – неоспоримый чемпион. Если он победит Стипе Миочича, то ему придется драться с Томом Аспиналлом.
Если этого не будет, то это, как говорил Хабиб Нурмагомедов, «Собачья чушь №1». Если Джонс откажется от боя с Аспиналлом, то нужно серьезно поговорить о лишении титула.
Джон – неоспоримый чемпион, а Том – временный. Вот как это работает, они должны подраться друг с другом.
А теперь Джонс вызывает Перейру для боя за наследие… Я не хейтер Джона, но если бы это был бокс, у него бы забрали титул. Это факт.
Я бы с радостью посмотрел бой Джонса и Перейры, готов заплатить за это прямо сейчас. Но сначала Джон должен пройти Аспиналла. О другом бое не должно быть и речи», – сказал бывший чемпион UFC Майкл Биспинг.
Джонс готов оставить титул в тяжелом весе ради боя с Перейрой: «Подраться с Алексом за пояс BMF – это было бы круто»
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