Анкалаев раскритиковал Перейру и Джонса: «Бойцовский чемпионат избегателей»
Магомед Анкалаев раскритиковал Алекса Перейру и Джона Джонса.
«Бойцовский чемпионат избегателей. Эти парни – какая-то шутка», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Анкалаев – о Джонсе: «У него два финиша за последние 10 лет»
Джонс готов оставить титул в тяжелом весе ради боя с Перейрой: «Подраться с Алексом за пояс BMF – это было бы круто»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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