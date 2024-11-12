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Джонс готов оставить титул в тяжелом весе ради боя с Перейрой: «Подраться с Алексом за пояс BMF – это было бы круто»

Джон Джонс готов отказаться от титула UFC ради боя с Алексом Перейрой.

«Было бы здорово подраться с Перейрой за титул в тяжелом весе, но я без проблем сложу с себя полномочия.

Я ушел из полутяжелого веса, оставив титул. И мне бы хотелось освободить пояс в тяжелом весе на своих условиях и здоровой головой на плечах, заработав много денег.

Мне нравится положение, в котором я нахожусь. Бой с Перейрой за пояс BMF – это было бы круто. У нас есть по поясу в двух разных весах. Устроить бой за третий пояс – это круто», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Джонс считает, что тяжелому дивизиону не нужен временный титул: «Единственная причина, почему он был введен – моя травма»

Анкалаев заявил, что побьет Джонса: «Сначала разберусь с Перейрой, а затем могу и с Джоном»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Аарона Бронстетера
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logoДжон Джонс
logoАлекс Перейра
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