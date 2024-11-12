Джонс готов оставить титул в тяжелом весе ради боя с Перейрой: «Подраться с Алексом за пояс BMF – это было бы круто»
Джон Джонс готов отказаться от титула UFC ради боя с Алексом Перейрой.
«Было бы здорово подраться с Перейрой за титул в тяжелом весе, но я без проблем сложу с себя полномочия.
Я ушел из полутяжелого веса, оставив титул. И мне бы хотелось освободить пояс в тяжелом весе на своих условиях и здоровой головой на плечах, заработав много денег.
Мне нравится положение, в котором я нахожусь. Бой с Перейрой за пояс BMF – это было бы круто. У нас есть по поясу в двух разных весах. Устроить бой за третий пояс – это круто», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.
Джонс считает, что тяжелому дивизиону не нужен временный титул: «Единственная причина, почему он был введен – моя травма»
Анкалаев заявил, что побьет Джонса: «Сначала разберусь с Перейрой, а затем могу и с Джоном»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Аарона Бронстетера
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости