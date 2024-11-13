Шлеменко объявил о бое с Токовым 14 декабря: «Толя, ты уже определись»
Александр Шлеменко заявил, что подерется 14 декабря в Екатеринбурге.
«Друзья, ну что ж, 14 декабря мой следующий бой на RCC в Екатеринбурге. Соперник – Толя Токов. Что могу пожелать? Толя, ты уже определись: хочешь ты бой или не хочешь?
Я со своей стороны шаг сделал, контракт подписан. Несмотря ни на что, 14 декабря в Екатеринбурге», – сказал средневес ММА Александр Шлеменко.
В последний раз Шлеменко дрался в июне-2024, когда нокаутировал Кертиса Миллендера. Токов в апреле-2024 победил Шарафа Давлатмуродова.
Напомним, что в 2018 году Шлеменко и Токов дрались под эгидой Bellator, тогда Анатолий победил единогласным решением судей.
Шлеменко − о попадании воспитанника в UFC: «Радует, что это честный результат»
Шлеменко – о присоединении Пуляева к UFC: «Хотим бой с Адесаньей. Верю, что Андрей его хлопнет»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: телеграм-канал Александра Шлеменко
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости