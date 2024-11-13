Шлеменко объявил о бое с Токовым 14 декабря: «Толя, ты уже определись»

Александр Шлеменко заявил, что подерется 14 декабря в Екатеринбурге.

«Друзья, ну что ж, 14 декабря мой следующий бой на RCC в Екатеринбурге. Соперник – Толя Токов. Что могу пожелать? Толя, ты уже определись: хочешь ты бой или не хочешь?

Я со своей стороны шаг сделал, контракт подписан. Несмотря ни на что, 14 декабря в Екатеринбурге», – сказал средневес ММА Александр Шлеменко .

В последний раз Шлеменко дрался в июне-2024, когда нокаутировал Кертиса Миллендера. Токов в апреле-2024 победил Шарафа Давлатмуродова.

Напомним, что в 2018 году Шлеменко и Токов дрались под эгидой Bellator, тогда Анатолий победил единогласным решением судей.

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