Шлеменко − о попадании воспитанника в UFC: «Радует, что это честный результат»
«Меня радует не сам по себе факт подписания нашего бойца в UFC. Меня радует, что это честный результат.
Андрей реально воспитанник нашей школы, мы не переманили его откуда‑то. Получается, весь путь от первого профессионального боя в Омске до контракта с главной лигой мира занял два с половиной года.
Повторю − это наш честный результат. И оттого он еще приятнее. Андрей родом из Читы, не из какой‑то супербогатой семьи. Обычный парень, которому приходилось совмещать выступления в ММА с работой в охране», − сказал боец ММА Александр Шлеменко.
Напомним, что средневес SFC Андрей Пуляев получил контракт в UFC после успешного выступления на Претендентской серии Даны Уайта.
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