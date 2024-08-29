Шлеменко − о попадании воспитанника в UFC: «Радует, что это честный результат»

Александр Шлеменко прокомментировал переход Андрея Пуляева в UFC

«Меня радует не сам по себе факт подписания нашего бойца в UFC. Меня радует, что это честный результат.

Андрей реально воспитанник нашей школы, мы не переманили его откуда‑то. Получается, весь путь от первого профессионального боя в Омске до контракта с главной лигой мира занял два с половиной года.

Повторю − это наш честный результат. И оттого он еще приятнее. Андрей родом из Читы, не из какой‑то супербогатой семьи. Обычный парень, которому приходилось совмещать выступления в ММА с работой в охране», − сказал боец ММА Александр Шлеменко .

Напомним, что средневес SFC Андрей Пуляев получил контракт в UFC после успешного выступления на Претендентской серии Даны Уайта.

Шлеменко – о присоединении Пуляева к UFC: «Хотим бой с Адесаньей. Верю, что Андрей его хлопнет»

Штырков − о конфликте со Шлеменко: «Намерен решать без СМИ и камер. Это не моя тема»