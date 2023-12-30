Шлеменко вызвал Исмаилова на реванш: «Мага, тебе смешно? Ну, смейся. Не забудь только контракт подписать»
Александр Шлеменко вызвал Магомеда Исмаилова на реванш.
«Мага, тебе смешно? Ну, смейся-смейся. Не забудь только контракт подписать», – сказал средневес ММА Александр Шлеменко.
Напомним, в декабре-2022 Исмаилов разгромил Шлеменко по очкам в главном событии RCC 13.
Александр Шлеменко: «Думаю, что реально дойти до 100 боев. Но я боец «дорогой», поэтому сложно искать поединки»
Бабки за такое платят , а по факту просто какой- то трэш
Один хоть сбитый летчик , второй всю карьеру на химии в РФ дрался
Неужели интересны эти бои кому-то