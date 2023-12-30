Шлеменко вызвал Исмаилова на реванш: «Мага, тебе смешно? Ну, смейся. Не забудь только контракт подписать»

Теги MMA Александр Шлеменко средний вес (MMA) Магомед Исмаилов RCC Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко вызвал Магомеда Исмаилова на реванш.

«Мага, тебе смешно? Ну, смейся-смейся. Не забудь только контракт подписать», – сказал средневес ММА Александр Шлеменко.

Напомним, в декабре-2022 Исмаилов разгромил Шлеменко по очкам в главном событии RCC 13.

Александр Шлеменко: «Думаю, что реально дойти до 100 боев. Но я боец «дорогой», поэтому сложно искать поединки»

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2 комментария
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А Шлеменко когда-нибудь бывает смешно? Его вечно кислая рожа вызывает уныние
+6
0
+6
Кому эти поединки интересны ?
Бабки за такое платят , а по факту просто какой- то трэш
Один хоть сбитый летчик , второй всю карьеру на химии в РФ дрался
Неужели интересны эти бои кому-то
+2
0
+2
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