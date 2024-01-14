Шлеменко считает, что Исмаилов избегает реванша с ним: «Для него есть большой риск упасть»

Теги MMA Александр Шлеменко средний вес (MMA) ACA Магомед Исмаилов RCC Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко прокомментировал подписание Магомедом Исмаиловым контракта с ACA.

«Я знал, что Исмаилов вел переговоры с АСА. И знаю, что RCC вели с ним переговоры насчет нашего реванша на март. Я согласие подраться с ним в марте дал, RCC ждали ответ от Магомеда.

Он сделал свой выбор, решил пойти в АСА. Тактически это мудрое решение со стороны Магомеда, сейчас ему реально не время драться со мной, потому что есть большой риск упасть, и это увидит еще больше людей, чем посмотрели наш первый бой», – сказал российский боец ММА Александр Шлеменко.

Напомним, первый бой Шлеменко и Исмаилова состоялся зимой-2022 и закончился разгромной победой Магомеда судейским решением.

Магомед Исмаилов подписал контракт с ACA

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3 комментария
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Риск упасть есть скорее у Шлеменко. Победил сбитого летчика и снова в себя поверил.
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Может и упасть. Ести поскользнется… и если судьи будут как в прошлом бою шлема . То это и победой может стать 😹.
Саша был крутым бойцом. По факту легенда. Но его время ушло.
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Ответ Александр Степанов
Риск упасть есть скорее у Шлеменко. Победил сбитого летчика и снова в себя поверил.
Да мага тоже не молодой . Мягко говоря . Но шлема сдюжит, это да …
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