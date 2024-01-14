Шлеменко считает, что Исмаилов избегает реванша с ним: «Для него есть большой риск упасть»

Александр Шлеменко прокомментировал подписание Магомедом Исмаиловым контракта с ACA.

«Я знал, что Исмаилов вел переговоры с АСА. И знаю, что вели с ним переговоры насчет нашего реванша на март. Я согласие подраться с ним в марте дал, RCC ждали ответ от Магомеда.

Он сделал свой выбор, решил пойти в АСА. Тактически это мудрое решение со стороны Магомеда, сейчас ему реально не время драться со мной, потому что есть большой риск упасть, и это увидит еще больше людей, чем посмотрели наш первый бой», – сказал российский боец ММА Александр Шлеменко.

Напомним, первый бой Шлеменко и Исмаилова состоялся зимой-2022 и закончился разгромной победой Магомеда судейским решением.

Магомед Исмаилов подписал контракт с ACA