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Шлеменко – о присоединении Пуляева к UFC: «Хотим бой с Адесаньей. Верю, что Андрей его хлопнет»

Александр Шлеменко прокомментировал присоединение Андрея Пуляева к UFC

Пуляев получил контракт с промоушеном после победы на Претендентской серии Даны Уайта – россиянин выиграл у Лиама Андерсона единогласным решением судей.

– Можете назвать человека, с кем вам хотелось бы увидеть бой Андрея Пуляева в UFC, даже при условии, что такой бой не дадут?

– С Исраэлем Адесаньей. Я верю, что Андрей его хлопнет. Понятно, что сейчас напишут кучу комментариев: «Куда! Кого?! Зачем!» Но я же говорю вам про свое желание. Если бы сейчас предложили бой с Адесаньей, я был бы счастлив. Я причем не говорю про чемпиона Дрикуса дю Плесси, говорю именно про Адесанью.

Антропометрически и стилистически он был бы очень удобен для Андрея. Есть те, кто мог бы быть для него сложнее, есть бойцы слабее, но Адесанья просто идеальный парень, которого Андрей сможет засадить, именно выиграть досрочно при должной подготовке.

Я не говорю, что именно на такой подготовке, как сейчас, он пройдет Адесанью. Но мы подготовимся, и он потянет, – сказал боец ММА и тренер Александр Шлеменко.

Россиянин Пуляев получил контракт с UFC после победы на Претендентской серии Уайта

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
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logoMMA
logoАлександр Шлеменко
logoИсраэль Адесанья
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