Участники UFC 309 будут драться в перчатках старого образца (журналист Дэймон Мартин)

Новые перчатки не будут использоваться на турнире UFC 309.

Как сообщает журналист Дэймон Мартин, на турнире в Нью-Йорке, который состоится 17 ноября, участники будут драться в перчатках старого образца.

Впервые новые перчатки были использованы на UFC 302: в главном событии того турнира Ислам Махачев задушил Дастина Порье.

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